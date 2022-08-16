​Директор «Спартака»: «С ужасом ждём Fan ID»

Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора «Спартака», высказался по поводу системы Fan ID. На «Открытие Арене» она начнёт работать со второй части текущего футбольного сезона.

«Мы с ужасом этого ждём. Надеюсь, до декабря-января будут приняты какие-то решения. Например, постановление о внедрении Fan ID на международных матчах. И проблемы не будет. Я надеюсь, что это возможно. Будет круглый стол с представителями Госдумы. Мы находимся в диалоге», - сказал Мележиков. Видео с его словами было опубликовано на канале «Вышли!» в YouTube.

Напомним, что активные фанаты «Спартака» бойкотируют матчи из-за Fan ID, как и активные фанаты многих других российских клубов. Во внедрённой системе они видят намерение властей контролировать фанатское движение.