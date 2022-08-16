В «Торпедо» высказались о будущем Бородюка

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался относительно кредита доверия в отношении наставника команды Александра Бородюка.

«Мы верим во все, что можно верить», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Напомним, что Бородюк занял пост главного тренера «Торпедо» в марте 2021 года. Под его руководством столичный коллектив смог вернуться в элитный дивизион чемпионата России.

В стартовавшем розыгрыше Премьер-лиги «автозаводцы» пока выступают неудачно. После пяти сыгранных туров подопечные Бородюка набрали всего одно очко и занимают предпоследнее место в таблице.