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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торпедо» высказались о будущем Бородюка

 
16 Августа 2022 • 11:52 Комментировать

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался относительно кредита доверия в отношении наставника команды Александра Бородюка.

«Мы верим во все, что можно верить», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Напомним, что Бородюк занял пост главного тренера «Торпедо» в марте 2021 года. Под его руководством столичный коллектив смог вернуться в элитный дивизион чемпионата России.

В стартовавшем розыгрыше Премьер-лиги «автозаводцы» пока выступают неудачно. После пяти сыгранных туров подопечные Бородюка набрали всего одно очко и занимают предпоследнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Денис Маслов
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