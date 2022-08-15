В прессе проскочила информация о том, что «Зенит» проявляет интерес к 18-летнему Оскару Глуху, выступающему за «Маккаби» из Тель-Авива. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратилось за комментарием к агентству, работающему с израильским футболистом.

«Интересен ли Оскар «Зениту»? К сожалению, сейчас мы не можем говорить о его будущем. Давайте подождём», - заявили в агентстве футболиста.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Оскара Глуха в 500 тысяч евро. Этим летом полузащитник дебютировал за молодёжную сборную Израиля.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.