Рыбус рассказал, когда вернется на поле

Защитник «Спартак» Мацей Рыбус рассказал, когда сможет вернуться на поле. Об этом он поведал «Спорт-Экспрессу».

«В понедельник приступаю к тренировкам. Сделали обследование – это повреждение икры. Сейчас уже все нормально. В понедельник приступаю к индивидуальным тренировкам, у команды в этот день выходной. Во вторник буду в общей группе. Думаю, к матчу с «Динамо» буду готов на сто процентов», - отметил футболист.

32-летний поляк пропустил матч четвертого тура против «Урала» (2:0), а также не попал в заявку команды на игру с «Сочи» (3:0).

Встреча шестого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 20 августа в 17:30 и будет показана на «Матч ТВ».