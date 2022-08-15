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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа: «Кокорин сказал мне, что хочет вернуться в Россию»

 
15 Августа 2022 • 11:30 Комментировать

Легионер «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о беседе с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным. Эквадорец поведал, что россиянин заявил ему о желании вернуться на родину.

«Он говорил мне, что хотел вернуться в Россию. Александр сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается. Ему сказали, что пока возвращение невозможно», - передает слова Кристиана «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин практически не получает игровой практики во флорентийском коллективе. Его контракт с «фиалками» рассчитан до середины 2024 года.

За два сезона, проведенных в Италии, 31-летний нападающий принял участие всего в десяти матчах Серии А. В них Кокорин не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Кристиан Нобоа
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