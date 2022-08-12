​РФС провёл семинары на тему судейства с «Зенитом» и ещё пятью клубами РПЛ

«Спартак» был первым клубом, с которым судейский комитет Российского футбольного союза провёл семинар на тему судейства. Теперь же РФС отчитался о проведении семинаров для футболистов и тренеров ещё шести клубов Российской премьер-лиги. В этом списке находятся «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Урал», «Химки» и «Факел».

В ходе семинаров представители судейского комитета, в том числе член экспертно-судейской комиссии Николай Левников, разобрали сложные судейские моменты и разъяснили последние изменения в правилах.

Стоит сказать, что споры по поводу судейских решений появляются почти после каждого тура РПЛ.