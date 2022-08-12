Аршавин рассказал, как отразится на игре «Зенита» потеря Клаудиньо

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре клуба, прокомментировал повреждение бразильского полузащитника Клаудиньо.

«Зенит» столкнется с трудностями при вскрытии обороны. Не вижу человека, кто мог бы заменить Клаудиньо. Сейчас нет игрока, которого можно сопоставить с ним», - приводятся слова Аршавина на страницах Sport24.

У бразильского легионера диагностирована травма мышц бедра. На восстановление ему понадобится четыре-пять недель.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 25-летний хавбек отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами в четырех поединках.