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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин рассказал, как отразится на игре «Зенита» потеря Клаудиньо

12 Августа 2022 • 10:21 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре клуба, прокомментировал повреждение бразильского полузащитника Клаудиньо.

«Зенит» столкнется с трудностями при вскрытии обороны. Не вижу человека, кто мог бы заменить Клаудиньо. Сейчас нет игрока, которого можно сопоставить с ним», - приводятся слова Аршавина на страницах Sport24.

У бразильского легионера диагностирована травма мышц бедра. На восстановление ему понадобится четыре-пять недель.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 25-летний хавбек отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами в четырех поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Клаудиньо
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