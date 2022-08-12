Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возможный приход нападающего Артёма Дзюбы в «Краснодар».

- Дзюба поможет «Краснодару». У него много положительных качеств. Если он соберётся, пусть переходит. Он не соответствует по стилю «Краснодару»? Ну да, там нужны маневренные ребята, которые будут открываться под пасы в касание. Ну а Шапи разве подходит по стилю? Нужен ли в «Краснодаре» своенравный Дзюба? Там всё решает батька Галицкий. В «Ростове» же Дзюба хорошо играл. И в «Арсенале» нормально играл. То есть при Божовиче. Так что ж Божович не забирает Дзюбу к себе в Черногорию?