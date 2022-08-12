Клуб Серии А перехватил трансферную цель ЦСКА

Защитник «Насьонала» Хоакин Соса, которого хотел подписать московский ЦСКА, может продолжить карьеру в одном из топовых европейских чемпионатов. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, оформить трансфер 20-летнего уругвайца рассчитывает «Болонья». Стороны провели переговоры и находятся на финальной стадии оформления сделки.

За свою профессиональную карьеру Хоакин провел 50 официальных поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.