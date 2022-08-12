«Спартак» расторг контракт с двумя легионерами, Миранчук и Влашич объединились в Турине: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

В этот уик-энд стартуют оставшиеся чемпионаты топ-5 (Испания, Италия), а в России проведут уже пятый тур. Футбольный сезон по-настоящему разогнался, поэтому трансферные дела пора завершать. Особенно жаркое время наступило для Миранчука и Влашича, которых не видят в составе нынешних клубов. Активизировались «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», добивает последние сделки ЦСКА. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» попрощался с Хендриксом и Рошей

У красно-белых в последнее время одни потери. Из-за травмы на полгода вылетел Виктор Мозес, вроде грезивший сбежать из Москвы. А по нефутбольным причинам покинул «Спартак» Йоррит Хендрикс. Красно-белые решили расторгнуть контракт с 27-летним голландцем, который и так давно не выступал в РПЛ. Йоррит был арендован «Фейеноордом», но теперь покинет Роттердам досрочно и на правах свободного агента переберётся в «Фортуну» из Дюссельдорфа. Всего за «Спартак» Хендрикс успел провести 22 матча. А следом перестал быть красно-белым Педро Роша, который ездил только по арендам аж с 2019-го года. Бразилец успел провести за «Спартак» 19 матчей.

ЦСКА не завершил все планы, Дзагоев не увидел себя в «Урале»

Из клубов РПЛ самую активную трансферную кампанию в августе проводит ЦСКА. Но и тут есть загвоздка. Глава селекционного отдела Мовсесьян в презентационном ролике переворачивал четыре карточки с новичками «армейцев», а приехали в итоге Мендес, Здьелар, Мендес и… всё. Четвёртым должен был стать уругвайский защитник Хоакин Соса, однако уже согласованный трансфер пришлось отменить из-за проблем с оплатой. Президент «Насьоналя» сообщил, что отклонил предложение ЦСКА из-за текущей финансовой ситуации в мире, 20-летний уругвайский защитник остаётся на родине.

Теперь «армейцы», вероятно, возьмутся за трансфер Магальяна. 28-летний аргентинец принадлежит «Аяксу», но за основу он сыграл всего два матча, постоянно ездит по арендам. О договорённости по переходу Лисандро пишут давно, но конкретики так и не появилось. Как и не появилось нового клуба у Алана Дзагоева. Из последних новостей: полузащитник отклонил контракт, предложенный «Уралом». Не сошлись по финансовой стороне вопроса, утверждает источник. 32-летний Алан Дзагоев остаётся свободным агентом. Напомним, контракт с ЦСКА был расторгнут ещё в мае.

Европейские чемпионаты

Турин объединяет игроков «Локо» и ЦСКА

Мощную трансферную кампанию затеял Иван Юрич – главный тренер скромного «Торино». Хорват насел на руководство и попросил выписать ему сразу двух игроков одного формата. Итальянская пресса сообщает, что Юрич лично настоял на подписании Алексея Миранчука и Николы Влашича. Медосмотр и официальное объявление уже произошли, «Торино» сумел договориться и с «Аталантой», и с «Вест Хэмом».

Аренда Миранчука ведь практически сорвалась, когда пункт обязательного выкупа Алексея был увеличен с 12 до 14 млн евро. Но туринские переговорщики как-то сумели убедить боссов «Аталанты» вернуться к первоначальным цифрам. По Влашичу всё вышло чуть дороже. Тут и за аренду заплатить придётся – год пребывания Николы будет стоит миллион евро, и выкуп дальнейший будет стоить больше – 15 млн евро. Но «Вест Хэм» всего год назад заплатил 30 миллионов, так что нельзя назвать этот трансфер невыгодным для «Торино». Интересная группа образуется у Юрича: Миранчук – Влашич. Как вы думаете, способны парни на сенсацию в новом сезоне Серии А?

Турин привлекает лучшего игрока Лиги Европы

Вообще активен на трансферном рынке этот город севера Италии. Топ-клуб из Турина тоже переманил игрока с балканскими корнями. Серб Филип Костич, в прошлом году признанный лучшим игроком розыгрыша Лиги Европы, переходит в «Ювентус». Все детали уже улажены, контракт согласован. 29-летний вингер даже пропустил Суперкубок Европы против «Реала», чтобы сосредоточиться на завершении трансфера в «Ювентус». Переход Костича обойдётся Турину всего в 15 миллионов евро. Небольшая сумма для игрока, который сделал 7+15 за 42 матча прошлого сезона.

Манчестер реально удивляет

И снова про «Ювентус», но в контексте с «Манчестер Юнайтед». Англичане вдруг решили забрать из Турина Адриена Рабьо и быстро согласовали детали сделки с клубом. Но вдруг загвоздка – необходимо согласовать контракт с мамой футболиста Вероникой, являющейся агентом Рабьо. Там уже сложнее, требования – гарантия Лиги чемпионов на следующий сезон. Пока «МЮ» никак не может утрясти все нюансы контракта, болельщики этим активно пользуются. Фаны «дьяволов» активно выступают против перехода Рабьо и второго потенциального новичка – Макро Арнаутовича.

Австрийцы припоминают высказывания фашистского толка, и постоянно указывают, что борьба за Рабьо и 33-летнего Арнаутовича явно намекает, что «Манчестер Юнайтед» стал середняком. А у клуба, тем временем, проблемы и с трансфером Марко. «Болонья» не хочет отпускать форварда, итальянцы отвергли первое предложение в 9 миллионов евро. Но «Манчестер Юнайтед» готов увеличить оффер, ведь за приобретение Марко Арнаутовича радеет сам Эрик Тен Хаг. Нынешний главный тренер «МЮ» знаком с австрийцем ещё по совместной работе в «Твенте».