20-летний защитник Хоакин Соса не перейдёт из «Насьоналя» в ЦСКА. На прошлой неделе спортивный директор уругвайского клуба Себастьян Тарамаско говорил о том, что сделка оформлена. Теперь он же объяснил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», почему трансфер Сосы в московский клуб сорвался.

«С сожалением могу сказать, что сделка по переходу Хоакина Сосы не состоится. Мы уже договорились с ЦСКА, обсудили все условия, но заморозка финансовых средств ЦСКА от сделанных ими трансферов раньше не позволила нам провести эту сделку. Проблема исключительно в финансовом и юридическом аспекте, всё остальное было готово», - высказался Трамаско.