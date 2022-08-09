Шишкин назвал фамилию игрока, который может стать равноценной заменой для Мозеса

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что потеря травмированного Виктора Мозеса не станет фатальной для амбиций команды в текущем сезоне. Сейчас «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, но позади лишь четыре тура чемпионата.

- Он — не Месси и не Криштиану Роналду. Заменить его есть кем — тот же Игнатов, который вышел и забил в прошлом туре «Уралу» и до этого тоже показывал неплохую игру, - заявил Шишкин в интервью «РБ Спорт».

В пятом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Спартак» сразится с «Сочи». В последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2017 году.