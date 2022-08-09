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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин назвал фамилию игрока, который может стать равноценной заменой для Мозеса

09 Августа 2022 • 21:05 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что потеря травмированного Виктора Мозеса не станет фатальной для амбиций команды в текущем сезоне. Сейчас «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, но позади лишь четыре тура чемпионата.

- Он — не Месси и не Криштиану Роналду. Заменить его есть кем — тот же Игнатов, который вышел и забил в прошлом туре «Уралу» и до этого тоже показывал неплохую игру, - заявил Шишкин в интервью «РБ Спорт».

В пятом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Спартак» сразится с «Сочи».  В последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Виктор Мозес
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