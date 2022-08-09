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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Бред сумасшедшего»: Тренер «Сочи» высказался о Fan ID

09 Августа 2022 • 18:32 Комментировать

Дмитрий Бородин, который работает в «Сочи» тренером вратарей, подверг критике закон о Fan ID.

Напомним, что с работающей системой Fan ID посещаемость футбольных матчей РПЛ определённо ухудшилась.

Бородин привёл несколько примеров. Так, например, без оформления паспорта болельщика мать не может взять с собой на стадион ребёнка. Или человек не может пригласить на футбол приехавшего из-за границы друга. Выделил Бородин и людей, которые имели проблемы с законом, в частности футболистов.

«Возьмём Кокорина. Он бы не попал с командой на стадион? У него были проблемы с законом. Бац - вам отказано в получении Fan ID. Бред сумасшедшего. Вы чего там принимаете?» - высказался Бородин, чьи слова приводит «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Бородин Сочи fan id
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