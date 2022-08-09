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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матвея Сафонова признали лучшим игроком «Краснодара» в июле

09 Августа 2022 • 18:07 Комментировать

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование фанатов, по итогам которого определился лучший игрок клуба. Им стал голкипер Матвей Сафонов.

Вторую строчку занял полузащитник Эдуард Сперцян, а третью строчку занял защитник Сергей Волков.

Матвей Сафонов стал безусловным лидером голосования. По подсчетам вратарь набрал 48,66% голосов. Известно, что в голосовании приняли участие 1902 человека.

После четырех туров в чемпионате России «Краснодар» располагается на восьмом месте, имея в своем активе семь очков и отставая от лидеров на три балла. Первые две позиции делят ЦСКА и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Матвей Сафонов
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