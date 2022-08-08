Газинский тренируется со второй командой «Краснодара»

Российский хавбек Юрий Газинский поддерживает игровые кондиции со второй командой «Краснодара». Об этом рапортуют журналисты «РБ Спорта».

При этом источник отмечает, что футболист находится в расположении «быков» исключительно для поддержания формы. Пока же возвращение Газинского в основу «Краснодара» не планируется.

Юрий защищал цвета краснодарского коллектива с 2013 года. В минувшем розыгрыше чемпионата России полузащитник принял участие в 16 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

После четырех сыгранных туров «быки» с семью баллами занимают восьмое место в таблице Премьер-лиги.