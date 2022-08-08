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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Аякс» отказывается отпускать в ЦСКА своего футболиста

08 Августа 2022 • 08:05 Комментировать

В «Аяксе» выступают против трансфера аргентинского защитника Лисандро Магальяна в чемпионат России, где заинтересованность в его услугах проявляет московский ЦСКА.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, амстердамский гранд не хочет расставаться с игроком. При этом сам Магальян и его агенты удовлетворены предложением руководства «армейцев». Аргентинец хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате.

В сезоне-2021/2022 Лисандро выступал на правах аренды за бельгийский «Андерлехт». Он принял участие в 24 поединках, в которых отметился результативным пасом. В его пассиве четыре желтые карточки. Рыночная стоимость защитника, согласно оценке портала Transfermarkt, оценивается в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аякс Лисандро Магальян Трансферы футбола - лето 2022
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