Всю неделю пресса трубит о скором переходе полузащитника Эдена Карцева из «Маккаби» (Нетания) в московское «Динамо». Впрочем, сделка до сих пор не была оформлена. О ситуации с трансфером сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал агент 22-летнего Карцева Ави Нимни.

«Нет причин переживать. Я думаю, в течение нескольких дней все будет определено. Команда и руководство сейчас не в Москве», - высказался Нимни.

Эден Карзев всю свою карьеру проводит в Израиле. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего полузащитника в 1 миллион евро.

В воскресенье «Динамо» сыграет в гостях у «Крыльев Советов». Не пропустите текстовую трансляцию.