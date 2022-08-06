Мусаев сказал, кто из российских тренеров точно бы добился успеха в Европе

Наставник азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев заявил, кто из отечественных тренеров мог бы добиться успеха в Европе.

«Ряд российских тренеров из РПЛ добились бы хороших результатов в Европе. Пример — Саламыч [Станислав Черчесов – прим. «Евро-Футбол.Ру»], который успешно работал в Польше и Венгрии, дважды выигрывал чемпионат и Кубок», — цитирует слова Мусаева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, нынешний рулевой «Зенита» Сергей Семак и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин точно добились бы успеха в Европе, возможно, к ним можно было бы еще отнести наставника ЦСКА Владимира Федотова.