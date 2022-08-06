Мусаев: «Признаюсь честно, хотел уехать из России»

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что хотел уехать из России. Напомним, что с недавних пор Мусаев возглавляет азербайджанский «Сабах».

«Честно, я хотел уехать из России – очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени аналитики и разбора игры», – цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Мурад возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. За этот срок специалист помог команде выйти в плей-офф Лиги Европы и в групповой этап Лиги чемпионов, где «быки» в позапрошлом сезоне играли с будущими победителями турнира в лице «Челси», а также с «Севильей» и «Ренном».

Мусаев ранее также работал с молодёжной командой «Краснодара».