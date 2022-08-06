В «Спартаке» ответили на слухи об уходе Федуна

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался относительно информации о том, что владелец клуба Леонид Федун собирается покинуть Россию.

«По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи - он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего», - приводит слова Зеленова Sport24.

Ранее сообщалось, что Федун может покинуть пост президента «красно-белых». На его место начали сватать бывшего главу РПЛ Ашота Хачатурянца.

По итогам трех туров «Спартак» набрал семь баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.