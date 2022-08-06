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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» ответили на слухи об уходе Федуна

06 Августа 2022 • 06:25 Комментировать

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался относительно информации о том, что владелец клуба Леонид Федун собирается покинуть Россию.

«По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи - он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего», - приводит слова Зеленова Sport24.

Ранее сообщалось, что Федун может покинуть пост президента «красно-белых». На его место начали сватать бывшего главу РПЛ Ашота Хачатурянца.

По итогам трех туров «Спартак» набрал семь баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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