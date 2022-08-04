​Шуфутинский может «перевернуть календарь» на матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Ответный матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита» пройдёт 2 сентября. По данным телеграм-канала «Мутко против», на игре в Москве может выступить Михаил Шуфутинский. Очевидно, он исполнит свою известную песню под названием «3 сентября». В сети уже пошли шутки о том, что Шуфутинский сможет «перевернуть календарь» (об этом поётся в песне) на игре ветеранов.

Песня «3 сентября» является визитной карточкой Михаила Шуфутинского. С этой песней связано множество шуток и мемов, которые всплывают каждый год в начале осени.

Напомним, что в первой игре ветераны «Зенита» обыграли «Спартак» со счётом 2:0.