​Акинфеев рассказал, обижается ли он на Сафонова

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос по поводу слов Матвея Сафонова. В начале текущего календарного года Сафонов сказал, что место лучшего голкипера в России сейчас вакантно. Страж ворот «Краснодара» тогда подчеркнул, что не считает Акинфеев лучшим на данный момент.

«Обиделся ли я на Сафонова? А на что мне обижаться? У каждого своё мнение. Читать кого-то, слушать кого-то… За мою жизнь столько всего было.

Думаю, Матвей умный парень. Я никак не воспринимаю его слова. Я сделал в сборной и в своей карьере всё, что мог. Если у Матвея будет лучше – пожалуйста», - сказал Акинфеев. Видео с его словами было опубликовано на канале сборной России в YouTube.