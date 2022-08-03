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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев рассказал, обижается ли он на Сафонова

03 Августа 2022 • 13:52 Комментировать

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос по поводу слов Матвея Сафонова. В начале текущего календарного года Сафонов сказал, что место лучшего голкипера в России сейчас вакантно. Страж ворот «Краснодара» тогда подчеркнул, что не считает Акинфеев лучшим на данный момент.

«Обиделся ли я на Сафонова? А на что мне обижаться? У каждого своё мнение. Читать кого-то, слушать кого-то… За мою жизнь столько всего было.

Думаю, Матвей умный парень. Я никак не воспринимаю его слова. Я сделал в сборной и в своей карьере всё, что мог. Если у Матвея будет лучше – пожалуйста», - сказал Акинфеев. Видео с его словами было опубликовано на канале сборной России в YouTube.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Матвей Сафонов
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