Агент защитника сборной Венгрии отреагировал на интерес «Зенита»

В СМИ гуляет новость об интересе петербургского «Зенита» к защитнику Аттиле Салаи, выступающему в турецкой Суперлиге за стамбульский «Фенербахче». По этому поводу дал свой комментарий представитель футболиста Даниэль Кустнер.

«Это просто слухи, ничего больше», - передает слова агента «РБ Спорт».

Венгерский футболист выступает на позиции центрального защитника. Трансферная стоимость Аттилы оценивается в 12 миллионов евро. В активе Салаи 27 проведенных матчей в составе национальной сборной Венгрии.

В минувшем сезоне чемпионата Турции защитник сыграл 31 матч, забил один гол, отдал два ассиста и получил шесть желтых карточек.