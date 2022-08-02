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​Егор Пруцев из «Сочи» договорился с «Црвеной Звездой»

02 Августа 2022 • 16:11 Комментировать

Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев стал ближе к переходу в «Црвену Звезду». 19-летний футболист уже согласовал трудовое соглашение с чемпионами Сербии, о чём рассказывает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Трансфер Егора Пруцева из «Сочи» в «Црвену Звезду» состоится, если клубы договорятся об условиях.

Егор Пруцев приходится братом Данилу Пруцеву, который является футболистом московского «Спартака». За первую команду «Сочи» Егор провёл всего лишь один матч. При этом Пруцев хорошо себя показывал в поединках за молодёжную команду сочинцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сочи Трансферы футбола - лето 2022 Егор Пруцев
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