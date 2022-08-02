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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» не выплатит сбежавшему Вареле зарплату за июль

02 Августа 2022 • 15:20 Комментировать

Гильермо Варела говорил о готовности отработать контракт с «Динамо» до конца. Впрочем, слова футболиста ничего не стоили – в скором времени он буквально сбежал из московского клуба в бразильский «Фламенго».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Динамо» не выплатит Гильермо Вареле заработную плату за июль. Связано это с тем, что уругваец самовольно пропустил матч Российской премьер-лиги против «Торпедо». На тот момент контракт Варелы с «бело-голубыми» ещё действовал, то есть футболист нарушил условия договора.

После трёх сыгранных туров чемпионата России «Динамо» имеет в своём активе пять зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гильермо Варела
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