​«Динамо» не выплатит сбежавшему Вареле зарплату за июль

Гильермо Варела говорил о готовности отработать контракт с «Динамо» до конца. Впрочем, слова футболиста ничего не стоили – в скором времени он буквально сбежал из московского клуба в бразильский «Фламенго».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Динамо» не выплатит Гильермо Вареле заработную плату за июль. Связано это с тем, что уругваец самовольно пропустил матч Российской премьер-лиги против «Торпедо». На тот момент контракт Варелы с «бело-голубыми» ещё действовал, то есть футболист нарушил условия договора.

После трёх сыгранных туров чемпионата России «Динамо» имеет в своём активе пять зачётных баллов.