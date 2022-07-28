Полузащитник Павел Могилевец продолжит карьеру в узбекском «Бунёдкоре». По сведениям «Чемпионата», футболист уже прилетел в Ташкент для заключения трудового договора с местной командой.

Ранее 29-летний полузащитник выступал за «Зенит», «Ростов», «Рубин» и «Химки». Последним клубом футболиста был «Пари НН», который он покинул в январе этого года на правах сводного агента. С тех пор Могилевец находится в поиске новой команды.

В минувшем сезоне игрок принял участие в 8 матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Согласно данным портала transfermarkt стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро.