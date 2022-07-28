Марадишвили хочет играть в АПЛ

Воспитанник академии ЦСКА Константин Марадишвили, ныне выступающий за «Локомотив», ответил на вопрос о возможном переезде в европейский чемпионат.

В интервью «Спорт-экспрессу» полузащитник заявил, что хотел бы попробовать свои силы за границей. По словам Константина, его больше всего интересует трансфер в чемпионат Англии. Он сравнил игры в Премьер-лиге с матчами Лиги чемпионов.

Марадишвили присоединился к «железнодорожникам» в прошлом году, подписав контракт на пять лет. Его текущая трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.

В новом розыгрыше РПЛ полузащитник провел один матч и отметился забитым мячом.