​Бека Бека улетает во Францию, «Локомотив» получит 15 млн евро

Хавбек Алексис Бека Бека покидает «Локомотив». По данным телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», в среду француз улетает на родину для прохождения медицинского обследования перед трансфером в «Ниццу». На этой сделке «железнодорожники» заработают 15 миллионов евро.

В «Локомотив» Алексис Бека Бека переходил прошлым летом из «Кана». С тех пор полузащитник провёл за московскую команду 28 официальных матчей. В них Бека Бека записал на свой счёт четыре результативных паса.

В стартовом туре чемпионата Франции «Ницца» будет играть против «Тулузы» 7 августа.