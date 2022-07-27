Генич объяснил, почему Бальбуэна покинул «Динамо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна покинул московское «Динамо».

В разговоре на ютуб-канале «Футбольный Биги» Генич заявил, что это решение было принято из-за супруги футболиста. По словам Константина, жену не устраивала жизнь в Москве, и она захотела, чтобы супруг сменил место работы.

«Бальбуэна остался бы, если бы не жена», - подчеркнул комментатор.

В прошлом сезоне защитник сыграл 27 матчей в российской Премьер-лиге и отметился тремя забитыми мячами. Новым его клубом будет бразильский «Коринтианс».