​Каттани отреагировал на информацию о возвращении в «ПСЖ»

Перед самым стартом чемпионата России Лука Каттани покинул должность спортивного директора «Спартака». Теперь появилась информация о том, что итальянский функционер снова будет работать в «ПСЖ» - в качестве спортивного директора академии клуба. Впрочем, информация эта не подтвердилась.

Сам Каттани, давая комментарий для sport24, сказал, что сообщения о его возвращении в «ПСЖ» неправдивы.

Напомним, что Лука Каттани проработал в «Спартаке» всего семь месяцев. Должность спортивного директора «красно-белых» итальянец занимал в декабре прошлого года.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 31 июля – против «Оренбурга».