​«Локомотив» не будет искать защитника, несмотря на серьёзную травму Фассона

В ближайшее время Лукас Фассон, бразильский защитник «Локомотива», перенесёт операцию из-за разрыва крестообразной связки колена. На восстановление футболисту, успевшему провести всего два матча за «железнодорожников», понадобится как минимум семь месяцев, то есть вернуться на поле он сможет только во второй части сезона.

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», серьёзная травма Лукаса Фассона не заставит «Локомотив» возвращаться на трансферный рынок за центральным защитником. Московский клуб возлагает большие надежды на Марка Мампасси, перебравшегося в команду из «Шахтёра» посреди прошлого сезона.