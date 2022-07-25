​«Локомотив» озвучил неутешительный диагноз Фассона – в этом году футболист не сыграет

Летний новобранец «Локомотива» Лукас Фассон получил травму уже во втором матче за клуб. В воскресенье Йозефу Циннбауэру пришлось менять бразильского защитника в перерыве матча чемпионата России против «Ростова».

На страницах клубного сайта «Локомотива» сообщается, что Лукас Фассон получил повреждение крестообразной связки левого колена. В ближайшее время бразильский футболист перенесёт операцию в Европе.

Точные сроки восстановления определятся позже, однако при такой травме речь идёт о сроке от семи до девяти месяцев. Таким образом, Лукас Фассон вернётся на поле уже в следующем календарном году.