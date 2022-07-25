Известный российский футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что нужно сделать, чтобы Fan ID стали пользоваться болельщики.

«У меня слёзы на глазах. Я не понимаю… В этой ситуации нужно сходиться общими усилиями. Это не футбол. Ходят в России только на футбол, а сейчас стали ходить на концерт. Ну представьте, чтобы пойти на концерт, нужно сделать какой-то документ! Кто пойдёт на этот концерт? Никто!

Нужно абсолютно упразднить Fan ID, сделать доступным. Я не знаю… Чтоб домой приносили его! Я был на матче ЦСКА – «Сочи», абсолютно пустой стадион», — сказал Созин.

После введения электронного паспорта болельщика (Fan ID) средняя посещаемость матчей РПЛ за два тура рухнула, по сравнению с прошлыми годами до введения Fan ID. По данным официального сайта РПЛ, средняя посещаемость матчей чемпионата составила 8000 зрителей, это при том, что арены «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и других современных стадионов рассчитаны от 35000 до 65000 зрителей.