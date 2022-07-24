Педро Роша не может найти новый клуб по одной причине

Нападающий Педро Роша, который принадлежит московскому «Спартаку», испытывает проблемы с поиском нового клуба. Как информирует Metaratings, все дело в высоких финансовых запросах футболиста.

Напомним, что по контракту с российским клубом форвард зарабатывает 1,8 миллиона евро в год. Пока никто не согласился платить Роше такие деньги. В Бразилии ему готовы предложить не более 600 тысяч.

До конца текущего месяца Педро будет выступать за «Атлетико Паранаэнсе», после чего вернется в расположение «красно-белых».

Трудовое соглашение бразильца с московским клубом рассчитано до середины следующего года.