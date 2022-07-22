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​«Динамо» объявило об уходе Шиманьски официально

22 Июля 2022 • 17:13 Комментировать

Себастиан Шиманьски покидает «Динамо». Московский клуб объявил о переходе польского полузащитника в голландский «Фейеноорд». Речь идёт об аренде до конца сезона 2022/2023 с опцией возможного выкупа.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Фейеноорд» будет иметь право выкупить Себастиана Шиманьски то ли за 10, то ли за 11 миллионов евро.

За «Динамо» Себастиан Шиманьски выступал на протяжении трёх лет. За этот период польский футболист провёл 85 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 17 результативных передач на партнёров.

«Динамо» поблагодарило Себастиана Шиманьски и пожелало ему удачного сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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