​Чалов сравнил РПЛ и чемпионат Швейцарии

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов сравнил чемпионаты России и Швейцарии. Как известно, вторую часть прошлого сезона футболист провёл в аренде в «Базеле».

«Чемпионаты очень разные. Там футбол открытый – атака на атаку. Очень весело, думаю, фанатам интересно смотреть.

Помню, была моя первая игра, мы начали проигрывать 0:1. У нас в такой ситуации кто-то расстроится, подумает: «Команда-соперник сейчас закроется». А там думают: «Всё только начинается». Мы потом забили первый, второй. Правда, сыграли 2:2», - высказался Чалов в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Ближайший матч ЦСКА проведёт против «Сочи» 23 июля.