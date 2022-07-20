Хендрикс может досрочно вернуться в «Спартак»

В роттердамском «Фейеноорде» приняли решение о прекращении сотрудничества с полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом, утверждает 1908.nl.

Согласно данным источника, главный тренер голландского коллектива Арне Слот больше не рассчитывает на футболиста. Игрока исключили из заявки команды на предсезонный сбор.

Стоит отметить, что Хендрикс арендован голландским клубом до середины 2023 года. Однако все движется к тому, что игрок будет досрочно возвращен в российский гранд.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии полузащитник принял участие в девяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом.