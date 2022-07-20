Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хендрикс может досрочно вернуться в «Спартак»

20 Июля 2022 • 10:28 Комментировать

В роттердамском «Фейеноорде» приняли решение о прекращении сотрудничества с полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом, утверждает 1908.nl.

Согласно данным источника, главный тренер голландского коллектива Арне Слот больше не рассчитывает на футболиста. Игрока исключили из заявки команды на предсезонный сбор.

Стоит отметить, что Хендрикс арендован голландским клубом до середины 2023 года. Однако все движется к тому, что игрок будет досрочно возвращен в российский гранд.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии полузащитник принял участие в девяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Йоррит Хендрикс Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
11:55 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес договорился с новым клубом
11:53 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Команда Юрана блюёт на поле ради результата»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Дзюба сходил в цирк
11:17 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет с «Крыльями Советов»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о готовности Ивана и Мантуана
10:28 · Россия. Премьер-лига
Хендрикс может досрочно вернуться в «Спартак»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Всегда были сильные, слабые, тупые и дурные футболисты» 2
09:34 · Россия. Премьер-лига
Оздоев назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
09:28 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил об уходе полузащитника официально
09:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, чего не хватает российским футболистам, чтобы заиграть в Европе
08:21 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» нашло усиление в Германии
07:25 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Вендел - топ-звезда РПЛ, лучший игрок на данный момент»
07:20 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Счастлив присоединиться к лучшему клубу России»
07:10 · Россия. Премьер-лига
Оздоев рассказал о предложениях из Европы
01:06 · Россия. Премьер-лига
Веденеев раскритиковал защитников питерского «Зенита»
Все новости
Рекомендуем