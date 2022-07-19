Два бразильских клуба претендуют на форварда «Спартака»

Бразильский форвард Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», имеет варианты продолжения карьеры на родине. Об этом рапортуют журналисты Fogaonet.

Согласно сведениям источника, в споре за 27-летнего футболиста сойдутся «Ботафого» и «Сан-Паулу». Отмечается, что вторые являются фаворитами на подписание форварда «красно-белых».

В настоящий момент Педро защищает цвета «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, рассчитанной до конца июля. В текущем сезоне Роша отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 15 встречах за бразильский коллектив.