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Два бразильских клуба претендуют на форварда «Спартака»

19 Июля 2022 • 09:41 Комментировать

Бразильский форвард Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», имеет варианты продолжения карьеры на родине. Об этом рапортуют журналисты Fogaonet.

Согласно сведениям источника, в споре за 27-летнего футболиста сойдутся «Ботафого» и «Сан-Паулу». Отмечается, что вторые являются фаворитами на подписание форварда «красно-белых».

В настоящий момент Педро защищает цвета «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, рассчитанной до конца июля. В текущем сезоне Роша отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 15 встречах за бразильский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Сан-Паулу Педро Роша Трансферы футбола - лето 2022
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