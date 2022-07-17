​В Бельгии Оздоеву предложили полмиллиона евро в год и бонусы

Магомед Оздоев остался без клуба после истечения срока контракта с «Зенитом». У 29-летнего полузащитника есть варианты, один из них – бельгийский «Юнион». Вице-чемпион Бельгии сделал предложение российскому футболисту.

Согласно информации Metaratings, «Юнион» предлагает Магомеду Оздоеву контракт с зарплатой в полмиллиона евро в год. Ещё какую-то сумму полузащитник сможет заработать за счёт бонусных выплат.

Напомним, что в субботу Магомед Оздоев посещал матч чемпионата России ЦСКА – «Урал». По данным «Евро-Футбол.Ру», 29-летний хавбек ведёт переговоры с клубом из Екатеринбурга.