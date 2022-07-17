Сборная нераскрывшихся талантов «Спартака» XXI века

В пятницу стало известно о смерти Александра Козлова. Когда-то его считали большим талантом «Спартака», но он так и не смог раскрыться. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о других футболистах, которые не стали звёздами.

Александр Козлов

В юности молодой нападающий считался большим талантом. В 17 лет он дебютировал в основном составе. Валерий Карпин постепенно подводил его к основном составу, но тогда в атаке у команды были Веллитон, Эммануэль Эменике, Артём Дзюба, Ари, Иван Саенко, и пробиться в основу молодому игроку было сложно. Наставник пробовал Козлова на левом фланге полузащиты, и именно на этой позиции он забил единственный гол за «Спартак» и в Премьер-лиге вообще. Пробиться в основу ему всё не удавалось, его отправили в аренду в «Химки», где он ничем не проявился. Потом случилась тяжёлая травма, которая надолго оставила его без футбола. После этого Козлов пытался возобновить карьеру в ФНЛ, уезжал в Казахстан и Армению. Он очень любил футбол, но ему не хватило где-то веры в себя, где-то доверия со стороны тренеров, где-то просто удачи. И это огромная трагедия, что уже в 29 лет его не стало.

Джано Ананидзе

Грузин – самый титулованный игрок в этом списке, но это скорее доказывает, как мало добились игроки, от которых столько всего ждали. Джано выиграл чемпионат и суперкубок России со «Спартаком», а до этого взял кубок страны с «Ростовом». Но это очень мало для игрока, который в 16 лет дебютировал в основе с голом, который по юношам разрывал все лиги, и за которым стояли в очереди «Арсенал», «Ювентус» и «Милан». К сожалению, кроме сумасшедшего таланта у Джано была большая склонность к травмам. Возможно, с этим можно было бороться, больше занимаясь в зале. Отчасти игроку не хватило характера, чтобы стать лидером, потому что лучшие отрезки в карьере он показывал исключительно тогда, когда тренер в него верил. Так случилось в сезоне 2016/17, когда Каррера доверял грузину, и тот своими голами и передачами во многом помог «Спартаку» выиграть золотые медали. Но этого слишком мало для такого таланта.

Александр Павленко

Главный «вечно перспективный» полузащитник «Спартака». Павленко не повезло, что он оказался в команде в начале нулевых, когда клуб рушился, хотя формально и является чемпионом 2001-го. Олег Романцев заметил талант игрока, но реализовать его не успел. В последующее смутное время в том «Спартаке» вообще было очень сложно себя реализовать. Тем не менее футбольный ум, точность передачи давали основания верить, что Павленко мог добиться намного большего. Он долгое время играл то слева, то справа, хотя его место было в центре поля. Станислав Черчесов дал Павленко возможность играть на его позиции, и в 2008-м он действовал здорово. Однако раскрыться хавбек всё же не смог, после чего последовала череда менее статусных клубов и завершение карьеры.

Павел Яковлев

Ещё один нападающий, который поменял позицию на крайнего полузащитника. Дебют в 18 лет, несколько голов в дебютном сезоне. Из-за большой конкуренции Яковлев уехал в «Крылья Советов», где он здорово себя проявил. После возвращения в «Спартак» хавбек получал шансы, но вот переступить грань из подающего надежды в игрока основы так не смог. Яковлев периодически играл, периодически набирал результативные баллы, но стабильности в его действиях не было. «Спартак» отпускал игрока за практикой в другие клубы, но ни в «Мордовии», ни в тех же «Крыльях Советов» он уже ничего не показал. Сейчас Яковлеву 31 год, и он уехал в Казахстан. Очевидно, что от игрока ждали совсем другого.

Алексей Ребко

Ещё в 16 лет полузащитник дебютировал у Олега Романцева. Правда, в следующий раз свой шанс он получил лишь через четыре года у Владимира Федотова. Ребко получил несколько шансов, но зацепиться за место в составе не смог. В 2008-м хавбек скандально, через Палату по разрешению споров, ушёл в «Рубин». Это стало началом его странствий: позже были «Москва», «Динамо», «Ростов», «Томь», «Амкар» и команды низших дивизионов. Очень мало для игрока, в которого верил Романцев.

Владислав Рыжков

В 17 лет полузащитник блеснул на юношеском турнире в Италии и получил приглашение от «Милана», но «Спартак» его не отпустил. Москвичи рассчитывали на футболиста, и спустя полгода Рыжков ворвался в основу. В дебютной игре хавбек вышел на поле на 88-й минуте, но успел сделал голевую передачу, что помогло команде вырвать победу. В следующем туре Рыжков вышел в основе и забил. Однако вскоре «Спартак» возглавил Микаэль Лаудруп, который не очень доверял молодому хавбеку, а тот не слишком усердно пытался доказать своё место. Тренеры в «Спартаке» менялись, но больше шанса Рыжков так и не получил. Его отпустили, и хавбек вдоволь покатался по разным клубам, но нигде толком ничего больше не показал.

Александр Прудников

Вместе со сборной форвард 1989 года рождения выиграл чемпионат Европы. В какой-то момент у «Спартака» был дефицит в атаке, когда у Романа Павлюченко не было сменщика. Когда же форвард получил травму, то тренерский штаб остался с молодыми Прудниковым и Дзюбой. В 2007-м в дебютном матче первый заменил второго на 77-й минуте и уже через десять минут забил победный гол в ворота «Луча». Федотов давал молодым нападающим шансы, но лучше всех ими распорядился Дзюба. «Спартак» пытался раскрыть Прудникова, отправляя его в аренды, но форвард так и не оправдал надежд. В 2012-м нападающий ушёл и начал своё странствование: «Рубин», московское «Динамо», «Амкар», «Оренбург», «Анжи» и ряд клубов с постсоветского пространства. На счету Прудникова 168 матчей в Премьер-лиге, 20 голов и 17 ассистов, но ни одного серьёзного трофея.

В этот список можно было бы добавить Антона Митрюшкина и Дениса Давыдова, но они продолжают свои карьеры. Летом оба перешли в «Химки», и у них ещё есть шанс наверстать упущенное. В молодости от них ждали большой карьеры, а сейчас им надо просто успеть добиться хоть чего-то.

Роман Андреев