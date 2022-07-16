​Агент Баринова не исключает трансфер игрока в «Валенсию»

Агент хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

Напомним, что накануне Дмитрий Баринов объявил, что остаётся в «Локомотиве», несмотря на интерес «Валенсии».

«Трансферное окно ещё не закрыто, может случиться что угодно. Я не могу сказать, отпал или не отпал вариант с «Валенсией». Интерес оттуда был на высоком уровне.

Нравится ли Баринову вариант с «Валенсией»? А кому бы он не понравился?» - высказался Банатин. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале «Панк инсайд».

В воскресенье, 17 июля, «Локомотив» сыграет дома против «Пари НН».