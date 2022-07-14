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Артур Чёрный стал игроком «Химок» на следующие три года

14 Июля 2022 • 22:30 Комментировать

Очередное усиление у очень активного сегодня на трансферном рынке подмосковного «Химки» - к клубу присоединился защитник Артур Черный, 21-летний уроженец Владикавказа. Контракт с ним заключен сроком на три года - вплоть до окончания сезона 2024/2025.

Чёрный является воспитанником московского «Локомотива», но в этом клубе он провел только три матча. В период с 2019 по 2022 год он защищал цвета «Казанки». Чёрный дал понять, что будет ставить интересы команды превыше своих личных.

- Перед собой ставлю цель — прогрессировать, но командные задачи для меня превыше всего, - цитирует игрока пресс-служба «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Артур Черный
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