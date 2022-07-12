Давид Кобесов станет игроком «Пари НН»

Полузащитник владикавказской «Алании» Давид Кобесов успешно прошел медицинское обследование и станет игроком «Пари НН», сообщает «Матч ТВ». Футболист во вторник принял участие в тренировке коллектива Михаила Галактионова.

Источник отмечает, что соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на три года. От официального перехода игрока в клуб отделяют некоторые юридические моменты, которые будут улажены в среду. Самому игроку уже не терпится дебютировать за клуб в РПЛ.

Отметим, что в минувшем сезоне Кобесов провел во всех турнирах (ФНЛ и Кубок России) 36 матчей, в которых забил девять голов и отдал 11 результативных передач.