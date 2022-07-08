В «Бохуме» прокомментировали интерес к Ордецу

Представитель немецкого клуба «Бохум» Себастьян Шиндцилорц прокомментировал новость об интересе клуба Бундеслиги к защитнику «Динамо» Ивану Ордецу.

«К сожалению, меня нельзя спрашивать об Иване Ордеце. Мы не можем комментировать никакую информацию по этому игроку», — приводит слова Шиндцилорца «Чемпионат».

В минувшем сезоне 30-летний Ордец провёл за «Динамо» 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что в услугах украинского защитника также заинтересован швейцарский «Базель».

Портал Transfermarkt оценивает Ордеца в 5 миллионов евро.