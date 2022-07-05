Защитник московского «Динамо» может перейти в «Базель»

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец может продолжить свою карьеру в одном из лучших клубов швейцарского чемпионата.

По информации «Спорт-Экспресса», 29-летний украинский футболист собирается воспользоваться правилом ФИФА для того, чтобы приостановить своё соглашение с московской командой и перебраться в «Базель». Со швейцарским клубом Ордец планирует подписать договор на один год.

В прошлом сезоне Иван Ордец провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В активе защитника также три жёлтые карточки.