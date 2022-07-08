Бакаев, Малком, Гоцук, Акинфеев попали в символическую сборную Кубка Pari Премьер

«Матч ТВ» представил символическую сборную Кубка Pari Премьер по версии подписчиков. В нее попали представители трех из команд, участвовавших в турнире. Футболистов «Сочи» в ней нет.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Данил Круговой (все – «Зенит»), Кирилл Гоцук («Пари НН»);

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Алексей Сутормин, Малком, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Николай Калинский («Пари НН»);

Нападающий: Иван Сергеев («Зенит»).

Напомним, чемпионом турнира стал петербургский «Зенит», не проигравший на турнире ни одного матча.