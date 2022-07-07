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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Отец Агаларова прокомментировал информацию о договорённости между «Уфой» и «Ахматом» по трансферу футболиста

07 Июля 2022 • 17:23 Комментировать

Гамид Агаларов наверняка сменит клуб летом после вылета «Уфы» в ФНЛ. Появилась информация о том, что трансфер лучшего бомбардира прошлого чемпионата России с уфимским клубом согласовал «Ахмат». Комментарий на этот счёт дал отец футболиста – Руслан Агаларов.

«Я, честно говоря, ничего не слышал. С нами никто ещё не договаривался», - сказал Руслан Агаларов «Чемпионату».

Отец форварда «Уфы» отметил, что переговоры ведутся. За подробностями он предложил обращаться к Шамилю Газизову.

Напомним, что Гамид Агаларов в прошлом розыгрыше РПЛ забил больше всех – 19 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Руслан Агаларов Ахмат Гамид Агаларов Трансферы футбола - лето 2022
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