Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу будущего полузащитника Сеада Хакшабановича.

Ранее о намерении продолжить сотрудничество с Хакшабановичем «Евро-Футболу» рассказывали в шведском «Юргордене».

«Сеад – игрок «Рубина», и до сих пор нам принадлежит. Он имеет право приостановить контракт на один год, согласно решению ФИФА, но через год обязан вернуться в «Рубин». Нельзя просто так взять и разорвать контракт», - рассказал Яровинский.

Напомним, что «Рубин» приобрёл права на Сеада Хакшабановича летом прошлого года.