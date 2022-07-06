Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал состоявшийся трансфер нападающего Матео Касьерры из «Сочи» в «Зенит» и возможный переход в таком же направлении защитника Родригао. Также Стипиди оценил перспективы петербургского и сочинского клубов.

- «Сочи» – частный клуб, его хозяин не является суперболельщиком футбола. Все должны понимать, почему эта команда в Премьер-лиге и для чего. Достаточно сильный тренер Федотов привёл в «Сочи» ребят, которые показывали очень хороший футбол и заслуженно заняли второе место. Если вы посмотрите мои предыдущие интервью, то увидите, что я говорил, что «Сочи» будет в тройке. Была поставлена задача, и её выполнили.

Легче впервые занять высокое место, чем потом удержать его. Но я не думаю, что на «Сочи» плохо скажется уход Федотова. Его заменил новый тренер, которого я тоже считаю грамотным. Гаранин показал своё мастерство в «Енисее», где он сделал команду, грубо говоря, из ничего. «Сочи» продолжит играть в том же духе. Команда будет точно так же наводить, как говорится, спортивный ужас на своих соперников.

Что касается «Зенита», то, я думаю, они правильно взяли Касьерру. После ухода Дзюбы у них остался один номинальный центральный нападающий – Сергеев. Этого мало. Все бразильцы там действуют в подыгрыше или ещё ниже. Не скажу, что Касьерра блестящий нападающий, но он достаточно добротный форвард. И это находка для «Зенита».

Родригао? На мой взгляд, в эту позицию лишний игрок «Зениту» не нужен. У них задняя линия – особенно центральная ось – достаточно сильная. Вот Ловрен сидит на бочке. У нас не так много матчей проводится, тем более мы теперь не выступаем в европейских кубках. Считайте, 30 игр в чемпионате плюс 5-6 в Кубке. И для этого надо набирать 45 футболистов? Не думаю. Но это, конечно, их дело.

Просто они решили собрать всех бразильцев, и это может аукнуться «Зениту» через какое-то время. Сколько я работал в клубах, у меня всегда были осторожные дела с бразильцами. Они не уезжают сейчас из «Зенита» не по той причине, что так прямо любят Санкт-Петербург и Россию, а потому что в «Зените» им платят очень приличные деньги, которые они в Бразилии никогда не заработают. То, что ушёл Алберто? Пока это единичный случай. Мне он, честно говоря, не особо нравился.