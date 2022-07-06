Хлусевич выбрал новый игровой номер, который ранее не использовался в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич сменил игровой номер.

«Чемпионат» сообщает, что 21-летний футболист выбрал номер 82, который никогда не использовался в «Спартаке» в официальных матчах за всю историю клуба. Ранее Хлусевич играл под 26-м номером. Отметим, что 82 — это год Крыма, откуда родом сам игрок.

Даниил Хлусевич перешел в стан «красно-белых» минувшей зимой из тульского «Арсенала». Он провел 11 матчей в новом клубе во всех турнирах, в которых записал на свой счет три результативные передачи. Контракт со «Спартаком» игрок подписал до 2026 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.